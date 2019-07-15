KÜRESEL VERİ PANORAMASI
– Küresel piyasaların yakından izlediği Pazartesi günü açıklanan verilerden seçmeler şöyle: ASYAÇİNSanayi üretimi Haziran ayında yüzde 6.3 arttı.
– Küresel piyasaların yakından izlediği Pazartesi günü açıklanan verilerden seçmeler şöyle:
ASYA
ÇİN
Sanayi üretimi Haziran ayında yüzde 6.3 arttı. Sanayi, üretimi geçen yılın Haziran ayında yüzde 5.0 yükselmişti.
Parakende satışlar Hazira'da yıllık yüzde 9.8 yükseldi. Perekande satışlar geçen yılın Haziran ayında yüzde 8.6 yükselmişti.
ABD
Empire imalat endeksi Haziran'daki 8.6 puanlık düşüşün ardından, Temmuz ayında 4.3 puan yükseldi.
- İstanbul
Kaynak: DHA
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