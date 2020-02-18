Küresel ticarette koronavirüs etkileri hissediliyor

18.02.2020 11:29 | Son Güncelleme: 18.02.2020 11:29

Analistler, Çin'de geçen ay başlayan koronavirüs salgını sebebiyle ülkede ekonomik aktivitenin önemli derecede azaldığını ve etkilerinin küresel ticarette de kendini göstermeye başladığını belirtti.