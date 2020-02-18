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Küresel ticarette koronavirüs etkileri hissediliyor

Analistler, Çin'de geçen ay başlayan koronavirüs salgını sebebiyle ülkede ekonomik aktivitenin önemli derecede azaldığını ve etkilerinin küresel ticarette de kendini göstermeye başladığını belirtti.

18.02.2020 11:29 | Son Güncelleme: 18.02.2020 11:29
Küresel ticarette koronavirüs etkileri hissediliyor

Analistler, Çin'de geçen ay başlayan koronavirüs salgını sebebiyle ülkede ekonomik aktivitenin önemli derecede azaldığını ve etkilerinin küresel ticarette de kendini göstermeye başladığını belirtti.

Kaynak: Dunya.com

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