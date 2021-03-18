Küresel kriz Türkiye'ye de sıçradı! Tofaş üretime 2 hafta ara veriyor
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Küresel kriz Türkiye'ye de sıçradı! Tofaş üretime 2 hafta ara veriyor

18.03.2021 10:44 | Son Güncelleme: 18.03.2021 11:13

Otomotiv sektöründe yaşanan küresel tedarik sorunu Türkiye'ye de sıçradı. Tofaş Türk Otomobil Fabrikası, mikroçip sorunu nedeniyle yarın akşamdan itibaren üretime 2 hafta ara verecek.

Tüm dünyayı etkileyen mikroçip sorunu Türkiye'deki fabrikaları da etkilemeye başladı. Tofaş mikroçip tedarik sorunu nedeniyle üretimini durdurma kararı aldı.

ÜRETİM 5 NİSAN'DA BAŞLAYACAK

Tofaş 19 Mart'ta mesai bitiminden sonra 2 hafta süreyle üretimi durduracak. 5 Nisan 2021 tarihinde ise üretim yeniden başlayacak. Üretimin durdurulması sürecinde fabrikadaki periyodik bakım süreçleri gerçekleştirilecek. Tofaş, Fiat marka araçların üretimini gerçekleştiriyor. Egea, Doblo, Ducato, Fiorino gibi modeller Türkiye'de üretiliyor.

Tofaş'tan KAP'a yapılan açıklama şöyle:

"Geçtiğimiz yıldan beri tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 pandemisi nedeniyle otomotiv endüstrisi de dahil olmak üzere küresel ölçekte birçok sektörü etkileyen elektronik bileşen (mikroçip) tedarik sorunu yaşanmaktadır. Tofaş, ürünlerindeki yüksek teknoloji, giderek artan elektronik bileşim kullanımı ve dünya ile bütünleşik üretim sistemi sebebiyle söz konusu mikroçip tedarik sorunundan etkilenmektedir.

"DİĞER FAALİYETLER DEVAM EDECEK"

Bu kapsamda bünyesinde söz konusu mikroçiplerin kullanıldığı bazı parçaların yurt dışından tedarik ve teslimat süreçlerindeki aksamalar sebebiyle 19 Mart 2021 akşamı mesai bitiminden 5 Nisan 2021 tarihine kadar iki hafta süreyle fabrikamızda üretim faaliyetlerine ara verilecektir.

Söz konusu kararın etkilerinin asgari seviyede tutulması amacıyla, üretime ara verilen süre içerisinde üretim tesislerinin bazı periyodik bakım çalışmaları gerçekleştirilecektir. Bununla birlikte, şirketimizin üretim dışında kalan operasyonları faaliyetlerine devam edecektir. Konuyla ilgili önemli gelişmeler yatırımcılarımızla ayrıca paylaşılacaktır.

Küresel kriz Türkiye'ye de sıçradı! Tofaş üretime 2 hafta ara veriyor
Haber Yorumları (1)
ADAM: Bir şey söyleyeyim mi size; o bahsettiğiniz krizi bu ülke yıllardır yaşıyor zaten. Sokağa çıkın görürsünüz milletin halini.
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