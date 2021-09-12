Küresel çip krizinin vurduğu Toyota, 2021 yılı araç üretim hedefini ciddi oranda düşürüyor - Haberler Ekonomi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Küresel çip krizinin vurduğu Toyota, 2021 yılı araç üretim hedefini ciddi oranda düşürüyor

AA - Haberler | Ekonomi

Toyota Motor, koronavirüs pandemisinin etkisiyle yarı iletken çip tedarik problemi nedeniyle mevcut mali yıl küresel araç üretimini düşürecek. 2021 yılı için küresel araç üretim hedefini 300 bin düşüreceğini açıklayan firma, yaklaşık 9 milyon araç üretimi hedefliyor. Toyota, Mart 2022'de sona erecek 2021 mali yılı kar hedeflerini ise koruduğunu açıkladı.

Dünya genelinde akıllı telefon ve tablet, 5G ağ ekipmanları ile oyun konsollarına yönelik artan çip talebi sonrası otomobil üreticilerinin tedarik sıkıntısı devam ediyor.

Buna göre Toyota, yarı iletken çip tedarik problemi ile Malezya ve Vietnam dahil Güneydoğu Asya ülkelerinde artan Kovid-19 vakalarının, üretim bantlarını olumsuz etkilediğini açıkladı.

ARAÇ ÜRETİM HEDEFİNİ 300 BİN DÜŞÜRECEK

Japon firmasından yapılan açıklamaya göre Toyota, çip tedariki ve salgının olumsuz etkileri nedeniyle, 2021 mali yıl kapsamında küresel araç üretim hedefini 300 bin düşürecek. Üretici firma yeni projeksiyonla bu mali yılda küresel bazda yaklaşık 9 milyon araç üretimi hedefliyor. Bu hedef daha önce 9,3 milyon olarak açıklanmıştı.

GELECEK AY 550 BİN ARAÇ İMAL EDİLECEK

Bu kapsamda bu ay, daha önce açıklanan 540 bin yerine 470 bin, gelecek ay ise 880 bin yerine 550 bin araç imal edilecek.

Japon firma kasım ayına yönelik mevcut planlamalarını sürdürdüğünü ancak "gidişatın belirsizliğini koruduğunu" bildirdi.

Toyota, Mart 2022'de sona erecek 2021 mali yılı kar hedeflerini ise koruduğunu açıkladı.

ÇİP KRİZİ NEDİR?

Sağlık için giyilebilir elektronikten araç içi elektronik sistemlere kadar teknolojinin her alanında büyük öneme sahip olan çipler, ülkeler arasındaki rekabet unsurlarından biri haline dönüşürken, koronavirüs salgınının etkisiyle otomotiv sektöründen başlayarak küresel bir "dar boğazın" başrolünü aldı. Tedarik zincirinde aksamalara neden olan ve ekonomik tahminleri boşa çıkaran koronavirüs salgını, akıllı telefonlardan bilgisayarlara, askeri ekipmanlardan otomobillere kadar birçok teknolojik ürünün üretiminde kullanılan çiplerin arzında da küresel bir "kıtlığı" beraberinde getirdi.

Küresel çip krizinin vurduğu Toyota, 2021 yılı araç üretim hedefini ciddi oranda düşürüyor
AA - Ekonomi Haberleri
Erbakan Malkoç, girişimciler için başarının sırrını üç maddede özetledi

Erbakan Malkoç, girişimciler için başarının sırrını üç maddede özetledi

 Çinli teknoloji devi Xiaomi akıllı elektrikli otomobil üretecek! İlk model 2024'te geliyor

Çinli teknoloji devi Xiaomi akıllı elektrikli otomobil üretecek! İlk model 2024'te geliyor
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika İbrahim Altay Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ece Üner Acun Ilıcalı Kaan Yıldırım
Spor Mergim Berisha Okan Buruk Abdullah Avcı Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Mahmut Özer Amelia Hamlin Adil Karaismailoğlu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Küresel çip krizinin vurduğu Toyota, 2021 yılı araç üretim hedefini ciddi oranda düşürüyor - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 12.09.2021 08:21:18. #1.12#