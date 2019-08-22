Kürekler Dünya Şampiyonası'nda çekilecek

22.08.2019 08:58

Dünya Kürek Şampiyonası, Avusturya'da gerçekleştirilecek.

Türkiye Kürek Federasyonundan yapılan açıklamaya göre şampiyona, 25 Ağustos-1 Eylül tarihlerinde Linz şehrinde düzenlenecek.

2020 Tokyo Olimpiyatları'na kota veren Dünya Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek milli sporcular ve kategorileri şöyle:

M2- (Erkekler iki tek): Selahattin Gürsoy-Besim Tolga Şahinoğlu

M1x (Erkek tek çifte): Onat Kazaklı

LM2x (Hafif kilo erkekler iki çifte): Bayram Sönmez-Enes Yenipazarlı

LM1x (Hafif kilo erkek tek çifte): Fatih Ünsal

Kürek Milli Takımı Antrenörü Sonat Doğan, "Dünya Şampiyonası'na bu sene rekor sayıda ülke katılıyor. 2020 Tokyo Olimpiyatları için ilk kota yarışması olacak. İki kota yarışması daha var. Hedefimiz bu 3 yarıştan birinde kota hakkı kazanmak. Ekiplerimiz bunu için var gücüyle çalışıyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA