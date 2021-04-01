Kurdaki dalgalanmayı fırsata çevirdiler! Vatandaşlar geçen hafta 8,9 milyar dolar sattı

Geçtiğimiz hafta kurda yaşanan dalgalanmayı fırsat bilen vatandaşlar, ellerindeki dövizleri satarak kar yapma yolunu seçti. Vatandaşlar geçen hafta 8,9 milyar dolar sattı.

Vatandaşlar, Merkez Bankası Başkanlığı'na Şahap Kavcıoğlu'nun atanmasının ardından dolarda yaşanan dalgalanmayı fırsata çevirdi. Kurun 8 liranın üstüne çıkmasıyla birçok kişi dövizlerini sattı. Vatandaşların döviz mevduatı geçtiğimiz hafta 8,9 milyar dolar azaldı.

SON 4,5 AYIN EN DÜŞÜK SEVİYESİ

Yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı geçen hafta 8 milyar 941 milyon dolar düşüş gösterdi. 223 milyar 669 milyon dolara gerileyen döviz mevduatlar 6 Kasım 2020 haftasından bu yana son 4,5 ayın en düşük seviyelerini gördü.

232,6 MİLYAR DOLAR SEVİYESİNDEYDİ

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan para banka verilere göre, bir önceki hafta yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı 232 milyar 611 milyon dolar seviyesindeydi.