Kuralları esnetmediler! Dünya 1 numarası Djokovic ülkeden sınır dışı edildi

Avustralya Açık'ta oynamak için ülkeye giden dünya tenisinin 1 numarası Novak Djokovic, şokla karşılaştı. Muafiyet verilen Sırp sporcu, Avustralya Sınır Gücü tarafından ülkeye giriş izni alamadı.

YAZILI TEKLİF GELMEDİ

Koronavirüs aşısı olmayı reddeden Djokovic için yetkililer, Victoria Eyaleti'yle temasa geçerek izin istedi. Teklif yazılı gelmediği için bunun kabul edilmeyeceği vurgulandı.

SINIR DIŞI EDİLDİ

Sınır yetkililerinin, Djokovic'e eyaletten izin almadan giriş izni verme hakkı vardı. Ancak izin verilmedi ve sınır dışı edildi.

MANŞETLERDE YERİNİ ALDI

Djokovic'in sınır dışı kararı Avrupa basınında da geniş yer buldu. Spor manşetlerinde Sırp raketin olayı manşetleri süsledi.

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