Kuralları esnetmediler! Dünya 1 numarası Djokovic ülkeden sınır dışı edildi
Haberler.com / Sergen Dağ - Haberler | Spor
Koronavirüs aşısı olmayı reddeden erkekler tenisinin 1 numarası Novak Djokovic, bu sebeple Avustralya'ya kabul edilmedi. Vize muafiyeti alsa da ülkeden sınır dışı edildi.
Avustralya Açık'ta oynamak için ülkeye giden dünya tenisinin 1 numarası Novak Djokovic, şokla karşılaştı. Muafiyet verilen Sırp sporcu, Avustralya Sınır Gücü tarafından ülkeye giriş izni alamadı.
Koronavirüs aşısı olmayı reddeden Djokovic için yetkililer, Victoria Eyaleti'yle temasa geçerek izin istedi. Teklif yazılı gelmediği için bunun kabul edilmeyeceği vurgulandı.
Sınır yetkililerinin, Djokovic'e eyaletten izin almadan giriş izni verme hakkı vardı. Ancak izin verilmedi ve sınır dışı edildi.
Djokovic'in sınır dışı kararı Avrupa basınında da geniş yer buldu. Spor manşetlerinde Sırp raketin olayı manşetleri süsledi.
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