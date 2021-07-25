Kuraklık çiftçiyi eski aletlere yönlendirdi
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Kuraklık çiftçiyi eski aletlere yönlendirdi

Kuraklık çiftçiyi eski aletlere yönlendirdi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Ardahan Çıldır ilçesinde hasat dönemi başladı.

Ardahan Çıldır ilçesinde hasat dönemi başladı. Hava sıcaklıklarının artması ve yağmurların az ve zamansız yağması çiftçiyi zora soktu.

Bu yıl hasat döneminde aşırı sıcak ve az yağıştan dolayı mahsullerin az olması çiftçiyi eski yöntemlere yönlendirdi. Tarım aletleriyle yapılan hasat döneminde yaşanan mahsul kaybını önlemek için eski yöntemlere ve imece usulüne geçildi. Çiftçi, boyu kısa olan çayır otlarından daha fazla biçip hayvanların kışlık yiyeceklerini hazırlamak için tırpanla ot biçmeye başladı. Havaların kurak gitmesi ile kısa kalan otların tırpan yardımı ile daha kökten biçilerek daha fazla mahsul elde edilmesini amaçlayan çiftçiler imece usulü ile de sıcak havalarda işlerini çabuk bitirmeyi hedefliyor.

Çıldır Aşıkşenlik mahallesi çiftçilerinden Ramazan Çobanın yaptığı açıklamada "Bu yıl bölgemizde aşırı bir mahsul kaybı var. Yağışların az yağması ve aşırı sıcaklar ürünlerimizin istediğimiz seviyede olmasına engel oldu. Bizde mahalle halkı olarak hem imece usulü ile hemde ile tırpanlarımızla hayvanlarımızın yemlerini toplayıp kışa hazırlık yapıyoruz. Tabii bu mahsul bize ve diğer çiftçilere de yetmeyecektir. Devletimiz de gerekli önlemleri alacaktır yoksa bu yıl hayvanlarımızı satıp yüksek rakamlardan ot saman almak zorunda kalacağız. Böyle olursa bölge hayvancılığı büyük zarar görür ve çiftçimizde büyük bir ekonomik krizle karşı karşıya kalır" dedi. - ARDAHAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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