Kupada maçın ardından
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Kupada maçın ardından

12.01.2021 19:09 | Son Güncelleme: 12.01.2021 19:12
Kupada maçın ardından

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Bursaspor'u 3-0 mağlup ederek çeyrek finale yükselen Fraport TAV Antalyaspor'un teknik direktörü Ersun Yanal, zor bir maçı istek ve arzulu oynayarak kazandıklarını söyledi.

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Bursaspor'u 3-0 mağlup ederek çeyrek finale yükselen Fraport TAV Antalyaspor'un teknik direktörü Ersun Yanal, zor bir maçı istek ve arzulu oynayarak kazandıklarını söyledi.

Ersun Yanal, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, zor bir maçı geride bıraktıklarını dile getirdi.

İlk yarıda iyi bir sonuç aldıklarını ikinci yarı ise skora oynandığını belirten Yanal, şöyle konuştu:

"Deneyimli oyuncularımızın tutumunu bir kez daha tebrik ediyorum. Genç oyuncuları desteklemeleri ve tutumu çok iyiydi. Genç oyuncularımızın takıma katkısı çok iyi. Kendileri ve takımları için iyi mücadele ediyorlar. Deneyimli oyuncularının bu oyunculara sahip çıkması sevindirici. Bu tür maçlar kolay değil. Konsantre olmak zor. Bursaspor önemli ve değerli bir takım oldu. Çok başarılı ve iyi gidiyorlar. Son haftalarda aldıkları sonuçlar da ortada. Bursaspor gibi bir takıma karşı istekli ve arzulu olmak önemliydi."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sergen Sezgin

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Edi Rama Mike Pence Ömer Çelik Fahrettin Koca Süleyman Soylu
Magazin Seda Sayan Kanye West İrem Derici Cemal Hünal
Spor Mesut Özil Samet Aybaba Rıza Çalımbay Emre Taşdemir Oğuzhan Özyakup
Tüm Haberler Kaza Twitter Hisarcık Fenerbahçe
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kupada maçın ardından - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.1.2021 19:21:22. #1.15#
title