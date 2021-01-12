Kupada maçın ardından

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Bursaspor'u 3-0 mağlup ederek çeyrek finale yükselen Fraport TAV Antalyaspor'un teknik direktörü Ersun Yanal, zor bir maçı istek ve arzulu oynayarak kazandıklarını söyledi.

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Bursaspor'u 3-0 mağlup ederek çeyrek finale yükselen Fraport TAV Antalyaspor'un teknik direktörü Ersun Yanal, zor bir maçı istek ve arzulu oynayarak kazandıklarını söyledi.

Ersun Yanal, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, zor bir maçı geride bıraktıklarını dile getirdi.

İlk yarıda iyi bir sonuç aldıklarını ikinci yarı ise skora oynandığını belirten Yanal, şöyle konuştu:

"Deneyimli oyuncularımızın tutumunu bir kez daha tebrik ediyorum. Genç oyuncuları desteklemeleri ve tutumu çok iyiydi. Genç oyuncularımızın takıma katkısı çok iyi. Kendileri ve takımları için iyi mücadele ediyorlar. Deneyimli oyuncularının bu oyunculara sahip çıkması sevindirici. Bu tür maçlar kolay değil. Konsantre olmak zor. Bursaspor önemli ve değerli bir takım oldu. Çok başarılı ve iyi gidiyorlar. Son haftalarda aldıkları sonuçlar da ortada. Bursaspor gibi bir takıma karşı istekli ve arzulu olmak önemliydi."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sergen Sezgin