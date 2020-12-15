Kupada Hekimoğlu Trabzon'u 5-0 yenen Yeni Malatyaspor tur atladı

Süper Lig'de konuk olduğu Fenerbahçe'yi 3-0 mağlup eden ve flaş bir galibiyet alan Yeni Malatyaspor, Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda da 2. Lig temsilcisi Hekimoğlu Trabzon'u 5-0 yenerek, adını son 16 turuna yazdırdı.