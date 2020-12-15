Kupada Hekimoğlu Trabzon'u 5-0 yenen Yeni Malatyaspor tur atladı
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Kupada Hekimoğlu Trabzon'u 5-0 yenen Yeni Malatyaspor tur atladı

15.12.2020 19:46 | Son Güncelleme: 15.12.2020 20:03
Kupada Hekimoğlu Trabzon'u 5-0 yenen Yeni Malatyaspor tur atladı

Süper Lig'de konuk olduğu Fenerbahçe'yi 3-0 mağlup eden ve flaş bir galibiyet alan Yeni Malatyaspor, Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda da 2. Lig temsilcisi Hekimoğlu Trabzon'u 5-0 yenerek, adını son 16 turuna yazdırdı.

Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda Yeni Malatyaspor, Hekimoğlu Trabzon'u konuk etti. Malatya ekibi, rakibini farklı geçti.

Malatyaspor'un gollerini 4. dakikada Jetmir Topalli, 39. ve 47. dakikada Zeki Yavru, 72. dakikada Ahmet Ildız ve 83. dakikada Doğukan Emeksiz kaydetti.

Bu sonuçla ev sahibi kupada ekip adını son 16 turuna yazdırırken Hekimoğlu Trabzon turnuvaya veda etti.

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