Kumru'da atıl durumdaki tarım arazileri ekonomiye kazandırılıyor
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Kumru'da atıl durumdaki tarım arazileri ekonomiye kazandırılıyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
Kumru'da atıl durumdaki tarım arazileri ekonomiye kazandırılıyor

Ordu Büyükşehir Belediyesi'nin, atıl durumdaki tarım arazilerini ekonomiye kazandırmak adına başlattığı proje kapsamında Kumru ilçesinde üreticilere tohumluk patates dağıtımı gerçekleştirildi.

Ordu Büyükşehir Belediyesi'nin, atıl durumdaki tarım arazilerini ekonomiye kazandırmak adına başlattığı proje kapsamında Kumru ilçesinde üreticilere tohumluk patates dağıtımı gerçekleştirildi.

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler'in talimatıyla başlayan çalışmalar kapsamında, tarım arazilerine ekilmek üzere üreticilere tohum dağıtımları sürüyor. Ordu İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün de destekleriyle sürdürülen proje kapsamında, kırsalda yaşayan vatandaşlara dağıtılan tohumlar ile ilçelerde tarımsal faaliyetlerin geliştirilmesi hedeflenirken, atıl durumdaki araziler de ekonomiye kazandırılıyor.

Bu kapsamda Kumru ilçesinde de atıl durumda bulunan tarım arazilerinin ekonomiye kazandırılması için üreticilere 6 ton tohumluk patates dağıtımı yapıldı. Kumru Belediye Başkanı Yusuf Yalçuva, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Serdar Çinicoğlu ile ilgililerin katıldığı dağıtım töreninde üreticiler, böyle bir uygulamadan memnun olduklarını belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti. - ORDU

Kumru'da atıl durumdaki tarım arazileri ekonomiye kazandırılıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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