Kumport toplam konteyner iş hacmini yüzde 2 büyüttü

26.02.2020 15:40 | Son Güncelleme: 26.02.2020 15:40

Türkiye'nin en büyük liman işletmeleri arasında yer alan Kumport, 2019 yılında toplam konteyner iş hacmini yüzde 2 büyüme ile 1 milyon 281 bin 850 TEU elleçlemeye çıkardığını açıkladı.



Ambarlı Bölgesi'nde faaliyet gösteren Kumport, 2019 yılı iş rakamlarını açıkladı. Buna göre liman işletmesi, 2019 yılında toplam konteyner iş hacmini yüzde 2 büyüme ile 1 milyon 281 bin 850 TEU'ya çıkardı. 273 bin 717 TEU ile 'Marmara Bölgesi'nin En Büyük İthalat Limanı' unvanını 2019'da da yenilediğini belirten Kumport, ihracat yüklemelerinde 220 bin 717 TEU'ya ulaştığını bildirdi.



Ayrıca liman işletmesi, transit yük iş hacminde yüzde 5 büyüme elde ettiğini TEU başına da dizel tüketimini yüzde 18 azalttığını kaydetti. - İSTANBUL

Kaynak: İHA