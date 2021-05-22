Kumluca Yağlı Güreşleri'nde ilk gün mücadeleleri 12 saat sürdü
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Kumluca Yağlı Güreşleri'nde ilk gün mücadeleleri 12 saat sürdü

Kumluca Yağlı Güreşleri'nde ilk gün mücadeleleri 12 saat sürdü
Anadolu Ajansı / Mehmet Çakmak - Haberler | Spor

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 2020'de yapılamayan yağlı güreşlerde sezonun başladığı Antalya'da düzenlenen Kumluca Yağlı Güreşleri'nin 22'ncisinde ilk gün mücadeleleri sona erdi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 2020'de yapılamayan yağlı güreşlerde sezonun başladığı Antalya'da düzenlenen Kumluca Yağlı Güreşleri'nin 22'ncisinde ilk gün mücadeleleri sona erdi.

Karatepe Stadı'nda Kovid-19 tedbirleri kapsamında seyircisiz gerçekleştirilen güreşlerin ilk günü, çekişmeli mücadelelere sahne oldu. Müsabakalar öncesi güreşçilere Kovid-19 PCR testi uygulandı.

70'i başpehlivan olmak üzere yaklaşık bin 300 güreşçinin katıldığı organizasyonun ilk gün mücadeleleri yaklaşık 12 saat sürdü.

İlk gün iki tur güreş yapan başpehlivanlardan Orhan Okulu, Ali Gürbüz, Fatih Atlı, Cengizhan Şimşek, Şaban Yılmaz, Turan Balaban rakiplerini yendi.

Stat ışıkları altında tamamlanan müsabakalar sırasında zaman zaman gergin anlar yaşandı. Güreşirken sakatlanan bazı pehlivanlara ise hazır bekleyen sağlık görevlileri müdahalede bulundu, bazı sporcular ambulansla hastaneye götürüldü.???????

Kumluca Yağlı Güreşleri yarın final mücadeleleriyle sona erecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Çakmak

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