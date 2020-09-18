Kumluca'dan Yıldız Güreş Milli Takımı'na 2 sporcu
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Kumluca'dan Yıldız Güreş Milli Takımı'na 2 sporcu

Sivas'ta yapılan serbest güreş şampiyonasında dereceye giren Ramazan Efe Boztaş ve Abdil Karakaya, İzmirde yapılacak olan Yıldız Güreş Milli Takımı'na davet edildi.

Kumluca'dan Yıldız Güreş Milli Takımı'na 2 sporcu
18.09.2020 10:56 | Son Güncelleme: 18.09.2020 11:01

Sivas'ta yapılan serbest güreş şampiyonasında dereceye giren Ramazan Efe Boztaş ve Abdil Karakaya, İzmirde yapılacak olan Yıldız Güreş Milli Takımı'na davet edildi.

Kumluca Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü geleceğin güreşçilerini yetiştiriyor. Kumluca İlçe Spor Müdürlüğü, güreşte büyük başarılara imza atıyor. Yıldız güreşçilerin elde ettiği başarılara her geçen gün yenileri ekleniyor. Sivas'ta yapılan Yıldız Erkekler Serbest Güreş Türkiye Şampiyonası'na katılan Kumluca Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü güreşçisi 60 kiloda Ramazan Efe Boztaş ve 41 kiloda Abdil Karakaya milli takıma seçildi. Her iki güreşçi 15-30 Eylül'de İzmir milli takım kampına katılacak.

Kumluca Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Erol Koca; "Milli takıma çağrılan sporcuları ve Kumluca Gençlik Spor İlçe Müdürlüğü Güreş Antrenörünü Özgür Altıntaş'ı tebrik ediyorum. Güreşçilerimiz daha büyük başarılar elde edecektir. Bu başarıda bize büyük destek veren Gençlik Spor İl Müdürümüz Yavuz Gürhan'a çok teşekkür ederim" dedi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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