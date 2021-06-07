Kumluca'dan 7 sporcu milli takım elemelerine katılacak
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Kumluca'dan 7 sporcu milli takım elemelerine katılacak

Kumluca'dan 7 sporcu milli takım elemelerine katılacak
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

11-12-13 Yaş Güreş Milli Takım Kamp Kadrosu Belirleme seçmelerine Kumluca'dan 7 sporcu katılacak.

11-12-13 Yaş Güreş Milli Takım Kamp Kadrosu Belirleme seçmelerine Kumluca'dan 7 sporcu katılacak. Kumluca Gençlik ve Spor İlçe Müdürü aynı zamanda Kumluca Demirspor Kulüp başkanı Erol Koca, "Sporda yetenekli çocuklarımızın keşfedilerek milli takıma kazandırılmasını hedefliyoruz" dedi.

Antalya-Kemer Göynük Belediye Spor Salonunda 9 - 15 Haziran tarihleri arası yapılacak olan 2021 Yılı 11-12-13 Yaş Güreş milli takım kamp kadrosu belirleme seçmelerine Kumluca Demirspor Güreş Kulübünden 7 sporcu katılacak.

Konu ile ilgili konuşan Kumluca Gençlik ve Spor İlçe Müdürü aynı zamanda Kumluca Demirspor Kulüp başkanı Erol Koca, "Kumluca Demirspor Güreş Kulübü olarak miniklerde 7 sporcu ile Türkiye Şampiyonasına katılacağız. Yıldız milli takım seçmelerine 9 sporcu ile katılmıştık. Yeni bir spor kulübüyüz. Türk Güreşine hizmet etmek istiyoruz. Sağ olsun Güreş Federasyon Başkanımız Musa Aydın bizi çok güzel bir şekilde destekliyor.Temel amacımız öğrencilerimizin spor yapmalarına olanak sağlamak. Kötü alışkanlıklardan uzak tutmaktır. Ruhen ve bedenen sağlıklı, özgüveni yüksek, ülkesini ve milletini seven, topluma faydalı nesiller yetiştirmek ve ayrıca sporda yetenekli çocuklarımızın keşfedilerek milli takıma kazandırılması hedeflenmektedir. Sporcularımıza ve Antrenörümüz Özgür Altıntaş'a güveniyoruz" diye konuştu. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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