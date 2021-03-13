Kumluca Belediyespor'da Ali Okur yeniden başkan
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Kumluca Belediyespor'da Ali Okur yeniden başkan

13.03.2021 12:38 | Son Güncelleme: 13.03.2021 12:43
Kumluca Belediyespor'da Ali Okur yeniden başkan

Kumluca Belediye Spor olağan kongresi Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezinde gerçekleştirildi.

Kumluca Belediye Spor olağan kongresi Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezinde gerçekleştirildi. Pandemi kurulları çerçevesinde gerçekleştirilen kongrede tek liste ile yeniden başkan seçilen Ali Okur'un yönetim kurulu listesinde Serkan Ersoy, Alican Üge, Ramazan Güzel, Yılmaz Öncel ve Mustafa Öztürk yer aldı.

Güreş, futbol ve motor sporlarında hedef şampiyonluk

Yenilen ekibiyle güreş, futbol ve motor sporları branşlarında her zaman olduğu gibi şampiyonlukları ve kupaları hedeflediklerini söyleyen Kumluca Belediye Spor Kulübü Başkanı Ali Okur" Kumluca Belediye sporun hedefi her zaman zirve olmuştur ve olmaya da devam edecektir. Kumluca belediye spor her zaman güveni temsil etmiştir ve verdiği sözlerin hep arkasında durmuştur, durmaya devam edecektir. Futbolda bu sezon süper amatör lig oynanmıyor. Maç eksiklerini kapatmaları için sekiz futbolcumuzu Bölgesel Amatör Lig (BAL) takımlarına gönderdik. Gelecek sezon daha güçlü bir şekilde önce BAL ligine daha sonrada 3. Lige takımımızı çıkartmak için elimizden geleni yapacağız " dedi.

Güreşte özlem bitiyor

Kongre sonrası aldıkları en güzel haberin 16 Mayıs da Kumluca Güreşlerinin başlayacağı bilgisi olduğunu söyleyen Ali Okur, uzun bir aradan sonra ilk güreşlerin Kumluca'da yapılacak olmasının kendileri için büyük şans olduğunu ve öncelikle bu konuya odaklandıklarını kaydetti.

Seçim sonrası ziyaretlerini kulübün onursal başkanı olan Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu ile başladıklarının kaydeden Ali Okur, " Önümüzde ki günlerde ilçe protokolü, sivil toplum kuruluşları, siyasi partiler ve ilçemizin iş adamlarını tek tek ziyaret edip projelerimizi ve hedeflerimizi anlatacağız, desteklerini isteyeceğiz. İnşallah hep birlikte daha güçlü olacağız" dedi. - ANTALYA

Kumluca Belediyespor'da Ali Okur yeniden başkan
Kumluca Belediyespor'da Ali Okur yeniden başkan

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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