Kulüpler Dünya Kupası, koronavirüs nedeniyle Şubat ayına ertelendi
17.11.2020 22:17 | Son Güncelleme: 17.11.2020 22:21
FIFA, normal şartlarda Aralık ayında düzenlenen 2020 Kulüpler Dünya Kupası'nın koronavirüs nedeniyle Şubat 2021'de yapılacağını duyurdu.
Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA), 2020 Kulüpler Dünya Kupası'nın Şubat 2021'de düzenleneceğini açıkladı.
FIFA'dan yapılan açıklamada, gelecek ay düzenlenmesi planlanan 2020 FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nın yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle ertelendiği belirtildi.
Katar'ın ev sahipliği yapacağı turnuvanın 1-11 Şubat 2021'de gerçekleştirileceği ifade edildi.