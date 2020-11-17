Kulüpler Dünya Kupası, koronavirüs nedeniyle Şubat ayına ertelendi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Kulüpler Dünya Kupası, koronavirüs nedeniyle Şubat ayına ertelendi

17.11.2020 22:17 | Son Güncelleme: 17.11.2020 22:21
Kulüpler Dünya Kupası, koronavirüs nedeniyle Şubat ayına ertelendi

FIFA, normal şartlarda Aralık ayında düzenlenen 2020 Kulüpler Dünya Kupası'nın koronavirüs nedeniyle Şubat 2021'de yapılacağını duyurdu.

Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA), 2020 Kulüpler Dünya Kupası'nın Şubat 2021'de düzenleneceğini açıkladı.

FIFA'dan yapılan açıklamada, gelecek ay düzenlenmesi planlanan 2020 FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nın yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle ertelendiği belirtildi.

Katar'ın ev sahipliği yapacağı turnuvanın 1-11 Şubat 2021'de gerçekleştirileceği ifade edildi.

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Gündem Ersin Tatar Lütfi Elvan Donald Trump İlham Aliyev Fahrettin Koca
Magazin Kutsi Tarkan Deniz Seki Şafak Sezer
Spor Erol Bulut Mert Günok Ozan Kabak Şenol Güneş Gökhan Gönül
Daha Fazla Çocuk Bakan Kasım Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kulüpler Dünya Kupası, koronavirüs nedeniyle Şubat ayına ertelendi - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.11.2020 22:21:16. #1.15#
title