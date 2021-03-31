Kulüpler Birliği ve Fenerbahçe'ye tepki gösteren Galatasaray Başkanı Cengiz, istifasını WhatsApp üstünden yaptı

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, üç gün önce, başkanların olduğu WhatsApp grubuna Kulüpler Birliği Vakfı Yönetimi'nden ayrıldığını yazdı. Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal verdiği bir röportajda, Mustafa Cengiz'in Kulüpler Birliği WhatsApp grubuna, görevinden istifa ettiğini mesajla bildirdiği bilgisini paylaştı.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un kulüpler üzerindeki etkisinden rahatsız olan Mustafa Cengiz, bu duruma tepki olarak Kulüpler Birliği'nden istifasını duyurdu. Birliğin, bazı kulüplerin ortak çıkarının temsil edildiği yere dönüştüğüne inanan Cengiz, yönetim kurulu toplantılarına katılmayacağını dile getirdi.

28 ŞAMPİYONLUK KRİZİ

Fenerbahçe'nin, eski şampiyonlukların tescilini talep etmesi, bazı kulüplerin de bu konuda Ali Koç'a destek vermesi Mustafa Cengiz'i bu karara almaya itti. Galatasaray Başkanı'nın, birliğin, bazı kulüplerin ortak çıkarının temsil edildiği yere dönüştüğünü belirterek, yönetim kurulu toplantılarına katılmayacağını açıkladığı ifade edildi.

"HAKSIZLIK OLUYOR DEMEDİ"

Bu durumu doğrulayan Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal, Ajansspor'a yaptığı açıklamada, "Galatasaray Başkanı Sayın Mustafa Cengiz, 2 gün önce Whats App grubumuza, Kulüpler Birliği'nin yönetimdeki görevinden istifa ettiğini yazdı. Mustafa Bey kesinlikle haksızlık oluyor gibi bir şey yazmadı. Sadece 'yönetim kurulundan istifa ediyorum' dedi" ifadelerini kullandı.

İSTİFASINI ULAŞTIRMADI

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in, buna rağmen resmi istifasını henüz Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Ahmet Nur Çebi'ye ulaştırmadığı belirtildi.

TAVSİYE MEKTUBU YOK

Kulüpler Birliği'nin, Fenerbahçe ve diğer kulüplerin istediği şampiyonlukların kabul edilmesi yolunda yazdığı söylenen tavsiye mektubunun ise gerçek olmadığı, konuyu Türkiye Futbol Federasyonu'na bıraktığı ifade edildi.