Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Mehmet Sepil istifa etti

Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Mehmet Sepil görevinden ayrıldı.

5 Kasım 2019 tarihinde Kulüpler Birliği'nin 10'uncu başkanı olarak göreve başlayan Mehmet Sepil, istifa etti. Göztepe Başkanlığını da yürüten Sepil, 30 Aralık 2020'de Gürsel Aksel Stadı'nda düzenlediği basın toplantısında şunları söylemişti:

"Kulüpler Birliği'ni bırakacağımı çok söyledim. Hatta toplantıda başkan seçilebilme imkanı olsaydı bırakabilirdim. Tasarrufum belli, çok kısa süre içinde ayrılmış olacağım. Yeni bir başkan seçilmesi gerekiyor. Digiturk süreci sonuçlandı. Kulüplere talepleri vardı. Önümüzdeki senenin kontratlarıyla ilgili bazı durumları biz doğru bulmuyorduk. Sonuçta yayıncı kuruluşla uzlaşmada bulunduk, önemli süreci anlattık."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı