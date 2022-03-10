Kulüpler Birliği toplantısı sonrası acı itiraf! Süper Lig'deki galibiyet ücreti dibe vurdu

Kulüpler Birliği toplantısının ardından Başkan Ahmet Ağaoğlu çarpıcı açıklamalarda bulundu. Yayın gelirleri ve galibiyet ücretlerinin düştüğünü belirten Ağaoğlu, "Anadolu futbolu çökerse, Türk futbolu çöker" dedi.

Ağaoğlu'nun açıklamaları şöyle:

"GALİBİYET ÜCRETİ 180 BİN EUROYA DÜŞTÜ"

"Kulüplerimiz 3 sene içerisinde yüzde 80'e varan bir gelir kaybına uğradı. 3 puana verilen galibiyet ücreti 800 bin eurodan 180 bin euroya düştü. Anadolu futbolu çökerse, Türk futbolu çöker. Yayın gelirleri, kulüplerin %80 gelirini oluşturuyor. Anadolu kulüplerinin gelir kaybı, her ne hikmetse yayıncı kuruluş için anlaşılmış durumda. O, bundan 3 sene önce düşünülecek konuydu.

"KUZEYDE BİR SAVAŞIN PATLAK VERMESİ BÜYÜK ŞANSSIZLIK"

4 sene önce 550 milyon dolar diye ifade edilen gelir, bugün itibariyle 2 milyar 675 milyon TL, yanılmıyorsam 150 milyon dolar. Döviz cinsinden değerlendirirsek, 400 milyona yakın bir gelir kaybı söz konusu. Ekonominin bu kadar stabil olmadığı bir süreçte ihale tarihinin gelmesi, bu süreç devam ederken kuzeyde bir savaşın patlak vermiş olması büyük şanssızlık. İnşallah en kısa süre içerisinde kulüplerin menfaatine olacak bir neticeyle sonuçlandırırız."

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