Kulüpler Birliği toplantısı bitti mi, kararları nelerdir? 2 Kasım Kulüpler Birliği toplantısında alınan kararlar açıklandı mı?

Kulüpler Birliği toplantısı sonrası Ahmet Ağaoğlu, yaşanan gelişmeleri basınla paylaştı. Ağaoğlu, "Yeni bir kurul oluştu, yeni kurulla çalışmaların yapılması gerekiyor, bu konular konuşuldu. Serdar Tatlı'nın gitmesiyle ilgili Kulüpler Birliği'nin bir isteği olmadı. Şahıslarla sorunumuz yok. Hiçbir şey değişmedi. Sistem değişmeli" dedi. Peki, Kulüpler Birliği toplantısında alınan kararlar nelerdir?

KULÜPLER BİRLİĞİ TOPLANTISI BİTTİ Mİ?

Kulüpler Birliği toplantısı sona erdi. Toplantısı sonrası Ahmet Ağaoğlu, yaşanan gelişmeleri basınla paylaştı.

KULÜPLER BİRLİĞİ TOPLANTISINDA ALINAN KARARLAR NELERDİR?

Kulüpler Birliği Başkanı Ahmet Ağaoğlu, saatler süren toplantı sonrası Tff'den 7+4 yabancı kuralının ertelenmesini istediklerini ifade etti. Ağaoğlu ayrıca Serdar Tatlı'nın MHK'den istifa etmesinin hiçbir şeyi değiştirmediğini vurguladı.

Kulüpler Birliği toplantısı sonrası Ahmet Ağaoğlu, yaşanan gelişmeleri basınla paylaştı. Ağaoğlu, "Yeni bir kurul oluştu, yeni kurulla çalışmaların yapılması gerekiyor, bu konular konuşuldu. Serdar Tatlı'nın gitmesiyle ilgili Kulüpler Birliği'nin bir isteği olmadı. Şahıslarla sorunumuz yok. Hiçbir şey değişmedi. Sistem değişmeli" dedi.

"HATALAR DEVAM EDİYOR"

Tatlı'nın gitmesiyle bir şeyin değişmediğini vurgulayan Ağaoğlu, "Hakem hataları devam ediyor. Merkez Hakem Kurulu Başkanı'nı Kulüplerin Birliği'nin istediği doğru değil. Bizler de basına açıklanmadan 10 dakika önce öğrendik" ifadelerini kullandı.

"BU KURAL BİZE SIKINTI YAŞATIR"

Yabancı sınırı hakkında da konuşan Ahmet Ağaoğlu, "Yabancı kısıtlamasının da yeniden gözden geçirilmesi konusunu gündeme getirdik. 7+4 sistemi uygulanırsa çok daha sıkıntı yaşayacağız. Çok fazla geç olmadan TFF ile bu konuyu çözmemiz gerektiğini konuştuk. Bu 7+4 sistemi rafa kalkmalı" diye konuştu.

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