Kulüp Efsaneleri: John Terry

İngiltere ve Chelsea'nin efsanevi savunucusu John Terry, Blues için 703 kez oynadı. Terry, Premier Lig unvanını beş kez kaldırdı ve Münih'teki Şampiyonlar Ligi'ni kaldıran kadrodan ayrıldı. Terry, Chelsea kariyeri boyunca 65 gol attı.

İngiltere ve Chelsea'nin efsanevi savunucusu John Terry, Blues için 703 kez oynadı. Terry, Premier Lig unvanını beş kez kaldırdı ve Münih'teki Şampiyonlar Ligi'ni kaldıran kadrodan ayrıldı. Terry, Chelsea kariyeri boyunca 65 gol attı.

Kaynak: Dugout

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
YORUMLAR
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.