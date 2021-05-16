"Kulübün biletiyle tatile gidiyor" diyen Başkan'a, Terim'den olay yanıt: Bodrum'a tatile gidiyorum, belki ABD yaparım
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"Kulübün biletiyle tatile gidiyor" diyen Başkan'a, Terim'den olay yanıt: Bodrum'a tatile gidiyorum, belki ABD yaparım

'Kulübün biletiyle tatile gidiyor' diyen Başkan'a, Terim'den olay yanıt: Bodrum'a tatile gidiyorum, belki ABD yaparım
Haberler.com / Ömer Özarslan - Haberler | Spor

Fatih Terim, 31 Mayıs itibariyle sözleşmesinin bittiğini ifade ederken "Yarın (Bugünü kastederek) itibarıyla ailemle Bodrum'a gidiyorum. ABD'ye gidemiyorum vizem yokmuş. Onu da verdim, vize almaya çalışıyorum. Oradan da belki ABD yaparım ama Bodrum'a gidiyorum." sözleriyle kulüp başkanı Mustafa Cengiz'e gönderme de bulundu

Fatih Terim, kendisiyle şampiyonluk sonrası 5 senelik sözleşme imzalanması ve Mustafa Cengiz'in gazeteye yansıyan, "Kulübün imkanlarıyla ABD'ye ve Bodrum'a gidiyor" sözlerine Yeni Malatya maçının ardından çok sert şekilde cevap verdi.

İşte Terim'in açıklamaları:

"MEĞER İKİ SENELİKMİŞ"

"Çok emin değilim, yanlış da söylemek istemiyorum ya 10 senelik ya da 15 senelik imza attım ben. Çok emin değilim ama en az iki defa 5 seneye imza attığımı hatırlıyorum. Meğer 2 senelikmiş onlar. Biz de 2 senemizi doldurduk, sözümüzü yerine getirdik. 31 Mayıs itibarıyla benim sözleşmem bitiyor. Gereken neyse zaten yapacağız.

"YARIN BODRUM'A GİDİYORUM"

Ben yarın itibarıyla ailemle Bodrum'a gidiyorum. ABD'ye gidemiyorum vizem yokmuş. Onu da verdim, vize almaya çalışıyorum. Oradan da belki ABD yaparım ama Bodrum'a gidiyorum.

"ÜZERİME DÜŞENİ YAPIYORUM"

Ben her seçim döneminden önce olduğu gibi üzerime düşeni ve bana yakışanı yapacağım yine. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Üzülerek söylüyorum ki bu hafta sonunda dahi takımın teknik direktörü, gelecekte farklı alanda yardım edebilecek, yeşil sahada veya idari anlamda görev alabilecek, teknik anlamda faydalı olabilecek kaptanı da dahil olmak üzere birçok oyuncusu serbest kalacak. Kiralık olarak kadromuzda bulunan oyuncular dönecek. Şu anda takip ettiğimiz ve görüşme halinde olduğumuz oyuncuların tercihleri başka olacak."

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Ömer Özarslan
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"Kulübün biletiyle tatile gidiyor" diyen Başkan'a, Terim'den olay yanıt: Bodrum'a tatile gidiyorum, belki ABD yaparım - Haberler Spor
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