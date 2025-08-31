Zigana Köyü'nde 13. Lames Bilim Kültür ve Sanat Şenliği Düzenlendi

Gümüşhane'nin Torul ilçesine bağlı Zigana köyünde, 13. Lames Bilim Kültür ve Sanat Şenliği gerçekleştirildi.

Zigana Doğa Okulu, Zigana Köyü Muhtarlığı ve Zigana Köyü Derneğince çeşitli sivil toplum kuruluşlarının desteğiyle "Gümüşhane'nin şampiyon sporcuları buluşuyor" temasıyla organize edilen şenlikte, sporcular gösteri sundu.

Kemençe eşliğinde horon oynayan katılımcılara, çeşitli ikramlarda bulunuldu.

Vali Aydın Baruş, yaptığı konuşmada, şenliğin amacının köy sakinlerini bir araya getirmek ve Zigana'yı tanıtmak olduğunu söyledi.

Zigana coğrafyasının kıymetinin bilinmesi gerektiğini belirten Baruş, şenliğin bu yılki temasının başarılı sporcular üzerine kurulmasının da son derece önemli olduğunu kaydetti.

Şenliğe, Gümüşhane Belediye Başkanı Vedat Soner Başer, Gümüşhane Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Oktay Yıldız, Torul Kaymakamı Koray Çelik, Torul Belediye Başkanı Evren Evrim Özdemir, Kelkit Belediye Başkanı Ünal Yılmaz, Gümüşhane Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İsmail Akçay, sporcular ve vatandaşlar katıldı.