Zeytinburnu Belediyesi 3. Kent Çalışmaları Ödülleri Sahiplerini Buldu

Zeytinburnu Belediyesi tarafından kente yönelik bilimsel eserleri teşvik etmek amacıyla düzenlenen "3'üncü Kent Çalışmaları Ödülleri" sahiplerine verildi.

Kentlerin, kentleşme sürecinin ve kentsel yaşamın dinamiklerini açıklayan ve bu dinamiklerin yarattığı değişimlere ve sorunlara yeni bakış açıları ve çözümler geliştiren çalışmaları teşvik etmeyi, bu çalışmalar arasında iş birliğini geliştirmeyi ve bu çalışmaların görünürlüğünü arttırmayı amaçlayan 3. Kent Çalışmaları Ödül Töreni gerçekleştirildi.

Zeytinburnu Kültür Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilen törene, Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, Zeytinburnu Kaymakamı Adem Uslu, İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Osman Bülent Zülfikar, ilçe protokolü ve çok sayıda akademisyen katıldı. Törende, makale, doktora tezi ve jüri özel ödülü olmak üzere 4 kategoride ödül verildi. 3.Kent çalışmalarında "Jüri Özel Ödülü" Sanat Tarihi Bölümü'nden Prof. Dr. Nurhan Atasoy'a,"Makale" kategorisinde ödül Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü'nden Doç. Dr. Ender Peker'e, "Kitap Ödülü" Giresun Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Radyo Televizyon Programcılığı Bölümü'nden Dr. Mehtap Özsoy'a, "Doktora Tezi" kategorisinde ise Boğaziçi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarihi Bölümü'nden Dr. Cemile Feyzan Şimşek'e verildi.

ARISOY, "NİTELİKLİ GÜZEL İŞLER YAPMAYI SÜRDÜRÜYORUZ"

Törende konuşan Zeytinburnu Kaymakamı Dr. Adem Uslu, "Bu kentlerde yönetici olan atanmış veya seçilmiş o kentlerde sorumluluk sahibi olan, yetki sahibi olan bu kentleri yarınlara taşıma iddiasında olan kişilerinde bu kentlere yönelik bu sorunlara yönelik çözüm önerilerini çok dikkatli şekilde irdelemesi ve arayıp bulması lazım. Üçüncüsü düzenlenen Kent çalışmaları ödül töreninde Zeytinburnu Belediye Başkanım Ömer Arısoy'un, mecnunun leylasını aradığı gibi çöllerde Zeytinburnu kenti ve belki de tüm İstanbul'umuz ve tüm kentlerimiz için çok kıymetli olacak fikirleri aradığını görüyorum" ifadelerini kullandı.

Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy ise "Zeytinburnu Belediyesi olarak doğru işler yapmak gibi bir hedefimiz var. Doğru işler yapmak istiyoruz. Yapılan işlerin tartışılır olmamasını istiyoruz. Elbette bunları kendi tecrübelerimiz ve kadrolarımız ile yapıyoruz. Bunun akademik ve bilimsel tarafı da var. Dünyadan görünen tarafı var. Zeytinburnu Belediyesi olarak kültür belediyeciliği konusunda bir iddiamız var. Öne çıkmış bir bilinirliğimiz var. Bu konuda adım atmayı nitelikli güzel işler yapmayı sürdürüyoruz. Böyle bir ödülün buna bir katkı sağlayacağını düşündük" dedi.

3'ÜNCÜ KENT ÇALIŞMALARI ÖDÜLLERİ HAKKINDA

Zeytinburnu Belediyesi; sosyoloji, coğrafya, ekonomi, siyaset bilimi, antropoloji, tarih, mimarlık, şehir planlama, kentsel tasarım, peyzaj mimarisi gibi farklı alanlarda kent yaşamını ve dinamizmini çalışan 20 Kitap, 42 Doktora Tezi, 41 Makale olmak üzere toplam 103 eser başvuruda bulundu.

Zeytinburnu Belediyesi'nin yerel yönetimler ile akademiyi bir araya getirerek kente yönelik sorunların çözümü konusundaki çalışmaları teşvik etme amacıyla hayata geçirdiği 'Kent Çalışmaları Ödülleri'nin Jüri üyeleri ise şöyle: Prof. Dr. Murat Gül, Prof. Dr. Çiğdem Dürüşken, Prof. Dr. Zeynep Tarım, Prof. Dr. Murteza Bedir, Prof. Dr. Gülden Erkut, Prof. Dr. İsmail Coşkun ve Prof. Dr. Murat Şentürk.

Daha yaşanabilir kentler için çalışmaya öncü ve örnek belediyecilik uygulamaları geliştirmeye önem veren Zeytinburnu Belediyesi; 4 kategoride dereceye giren yarışmacılar için Makale 20 bin, Doktora Tezi 25 bin, Kitap 30 bin, jüri Özel Ödülü'nü ise 30 bin TL olarak belirledi.