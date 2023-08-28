Bu yıl 21.si gerçekleştirilen Zara Bal ve Kültür Festivali, iki gün süren etkinliklerle sona erdi. Festivalde konuşan Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, emeği geçenlere teşekkür ederek atmosferin çok güzel olduğunu belirtti.

21. Zara Bal ve Kültür Festivali sona erdi

SİVAS - Bu yıl 21.si gerçekleştirilen Zara Bal ve Kültür Festivali, iki gün süren etkinliklerle sona erdi.

Zara Kaymakamlığı, Zara Belediyesi birlikteliğinde Zara Millet Bahçesinde düzenlenen festivalin ilk gününde Kültür ve Turizm Bakanlığı Türk Dünyası Halk Oyunları Gösteri Ekibinin sunduğu gösterilerle başladı. İlk gün etkinlikleri, Özcan Türe, Cihat Yaman ve Zaralı Halil Söyler Korosunun sahne aldığı halk konserleri ile tamamlandı.

Karakucak güreşleri ile başlayan etkinliklerin ikinci gününde düzenlenen ağalık açık artırmasını geçtiğimiz yılın festival ağası Kemal Yurtdaş 650 bin TL ile ikinci kez kazandı. Festival, Aydilge, Seda Üren, Kubilay Dökmetaş ve Yavuz Emin Kuruçaylı'nın sahne aldığı halk konserleri ile sona erdi. Festival etkinlikleri süresince yöresel el sanatları ve yerel yemeklerin yer aldığı stantlarla ilçe kültürü tanıtıldı.

Festivalde konuşan Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, emeği geçenlere teşekkür ederek atmosferin çok güzel olduğunu belirtti.