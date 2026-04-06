Yozgatlı Ahmet usta yarım asrı aşkın süredir saat tamiri yapıyor

74 yaşındaki Ahmet Kural, 50 yılı aşkın süredir saat tamiri yaparak mesleğini sürdürüyor. İstanbul'da çıraklık yaparak başladığı mesleği, Akdağmadeni'nde dükkan açarak devam ettirmiş. Altı çocuğunu bu iş sayesinde büyüten Kural, artık haftada iki gün çalışarak, çocuklarına yardımcı olmaya devam ediyor.

Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesinde yaşayan 74 yaşındaki Ahmet Kural, yarım asrı aşkın süredir saat tamiri yapıyor.

Mesleğe gençlik yıllarında İstanbul'da çırak olarak adım atan Kural, daha sonra memleketi Akdağmadeni'ne dönerek saatçi dükkanını açtı.

Mesleğini yarım asırdan fazladır sürdüren ve 6 çocuk büyüten 74 yaşındaki Kural, çocuklarına devrettiği dükkana ilerleyen yaşına rağmen haftanın 2 günü gelerek onlara yardımcı olmaya devam ediyor.

Ahmet Kural, AA muhabirine, saat tamiri mesleğini gençlik yıllarında gittiği İstanbul'da öğrendiğini söyledi.

Mesleğini severek yaptığını belirten Kural, "Çocuklarımı bu meslek sayesinde büyüttüm, evlendirdim. Yaşım ilerlediği için artık haftada iki gün çalışıyorum. Çocuklarıma yardımcı oluyorum. İnşallah benden sonra da mesleği çocuklarım devam ettirecek." dedi.

İşlerin eskisi kadar yoğun olmadığını ifade eden Kural, ömrü yettiğince bu tutkusunu devam ettireceğini aktardı.

Kaynak: AA / Sait Çelik
