Xuan Kağıdı: Çin'in Anhui eyaletindeki Wuxi köyünde üretimi artıyor

Çin'in doğusundaki Anhui eyaletinin Jing ilçesine bağlı Wuxi köyü, Xuan kağıdı üretimi için ideal bir ortam sunuyor. Xuan kağıdı, geleneksel olarak Çin kaligrafisi ve resim sanatında kullanılan bir kağıt türüdür. Hem yurtiçinde hem de yurtdışında popülerlik kazanan Xuan kağıdı, bölge halkı için önemli bir gelir kaynağı haline gelmiştir.

1. Wuxi köyünden çeşitli görüntüler

2. Kağıt yapımından çeşitli görüntüler

Xuan kağıdı, geleneksel olarak Çin kaligrafisi ve resim sanatında kullanılan narin ve uzun ömürlü bir kağıt.

Çin'in doğusundaki Anhui eyaletinin Jing ilçesine bağlı Wuxi köyü, eşsiz su kalitesi ve ılıman iklimiyle Xuan kağıdı imalatı için ideal bir ortam sunuyor. Bu nedenle, Xuan kağıdı yapımı bu köyde canlılığını koruyor.

Xuan kağıdı hem yurtiçinde hem de yurtdışında popülerlik kazanırken, kağıdın imalatı günümüzde bölge halkı için önemli bir gelir kaynağı haline geldi.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Çin'in Anhui eyaletinden bildiriyor. (XHTV)