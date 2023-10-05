Vakıf Katılım, "5 Şubat Hatay" sergisi ile deprem öncesi çekilen fotoğraflarla Hatay'ı yeniden yaşatıyor.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, katılım finans sektörünün referans kurumu olma vizyonuyla faaliyet gösteren Vakıf Katılım, depremden hemen önce Hatay'da çektiği fotoğrafları "5 Şubat Hatay" sergisiyle bir araya getiriyor.

Finans sektörüne yaptığı katkının yanı sıra vakıf kültürünü yaşatmaya da gayret eden Vakıf Katılım'ın Hatay Vakıf Eserleri Envanter Projesi kapsamında çektirdiği binlerce fotoğraf içinden seçilen 59 eserden oluşan sergi, Üsküdar'daki Mimar Sinan Galerisi'nde gezilebilecek.

Vakıf Katılım projeye başladığında her biri yerli yerinde duran eserlerin önemli bir kısmı, yaşanan deprem felaketi sonucu hasar aldı ya da tamamen yıkıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vakıf Katılım İnsan Kaynakları ve Kurumsal İletişim Direktörü Ersin Çatalbaş, "Hatay bizi tarihi eserleri ve çok kültürlü yapısıyla kendine çekmişti. Hatay Vakıf Eserleri Envanter Projesi'ni başlatarak bu eserleri fotoğraflamıştık. Ne yazık ki yaşanan deprem bu özel mirası da yerle bir etti ve elimizde sadece fotoğraflar kaldı. Vakıf kültürü ve bilinciyle hem depremden etkilenen illerimizin yeniden ayağa kaldırılması hem de vakıf eserlerinin ihyası adına üzerimize düşen sorumlulukları yerine getirmeye devam ediyoruz. 5 Şubat Hatay sergisinde yer alan fotoğrafların da restorasyon çalışmalarını yürütecek olan yetkililere rehber olacağını umuyor ve herkesi sergimizi görmeye davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Galerinin içinde bulunduğu yapının mimarlık tarihinin mihenk taşı olan Mimar Sinan tarafından hamam olarak inşa edildiğini hatırlatan Çatalbaş, şunları kaydetti:

"Zaman içinde yapının aslına uygun olmayacak şekilde farklı gayelerle kullanılması eseri tahribata uğratmış, restorasyon ihtiyacını ortaya çıkarmıştır. Vakıf Katılım olarak bizler, sadece ekonomiye katkıyla sınırlı kalmayarak, ecdat yadigarı olan vakıf eserlerini hem ihya etme hem de restorasyonunu yaparak gelecek nesillere aktarma görevi üstleniyoruz. Bu görev kapsamında, Mimar Sinan Hamamı'nın da restorasyon sürecini üstlenerek aslına en uygun şekilde bugüne erişmesine katkı sağlayıp bu mekan içerisinde sergilerde kullanılması amacıyla ayrı bir bölüm de oluşturduk."

5 Şubat Hatay Sergisi, Üsküdar'daki Mimar Sinan Galerisi'nde 26 Kasım'a kadar hafta sonu dahil olmak üzere her gün 10.00-19.00 saatleri arasında ziyaretçilerini kabul edecek.