Uludere'de Uluslararası Sempozyum Başladı

ŞIRNAK'ın Uludere ilçesinde, ilçenin tarihi ve kültürel değerlerini ortaya çıkarmak için 5 ülkeden 72 akademisyenin katıldığı ve 3 gün sürecek 'Uluslararası Uludere Sempozyumu?, ilçe tarihinde önemli yere sahip kıl çadırlarda düzenlenen oturumlarla devam ediyor.

Uludere ilçesinde, Şırnak Valiliği, Uludere, Uzungeçit ve Şenoba belediyeleri ile Şırnak Ticaret ve Sanayi Odası'nın katkılarıyla düzenlenen 'Uluslararası Uludere Sempozyumu' 2'nci gününde çeşitli oturumlar ile devam etti. 2'si dinlenme, 3'ü oturum için ayrılan 5 kıl çadırında gece ve gündüz farklı saatlerde gerçekleştirilen şiir dinletisi, kaside ve dengbej dinletileri ve oturumlar, katılımcılardan büyük beğeni topladı. Bugün gerçekleşen 4 oturum, çekilen hatıra fotoğrafı ile son buldu.

Sempozyum hakkında konuşan Şırnak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdurrahim Alkış, oturumların ilçenin tarihinde önemli yere sahip kıl çadırlarda yapıldığını ifade ederek, Uludere'nin önemli özelliklerinden biri de Uludere halkının önemli bir kısmının göçebe olmasıdır. Göçebeler yaylaya çıktıklarında genellikle kıl çadırları tercih ederler ve buralarda yaşarlar. Bir bakıma bölgenin ikincil tarzdaki evlerini oluştururlar. Tabi bu kıl çadırlarının yapılışı da oldukça zor ve zahmetlidir. Bunların da tanınması için çaba sarf ettik ve sempozyumun böyle otantik bir ortamda gerçekleşmesini sağlamak istedik. Bunda da başarılı olduğumuzu düşünüyorum. Aynı zamanda burada modern cihazları da kullandık. Bir bakıma geçmiş ile geleceği burada buluşturduk. Ortam da çok güzel. Aynı zamanda barajın kenarındayız. Tabiat hoş. Gelen misafirlerimiz çok beğendiler. Onların mutlulukları bizleri de mutlu etmiştir. Bölgenin tanıtımı için de önemli bir vesile olmuştur. 5 ülkeden tebliğciler katıldılar. Bunların bir kısmı tebliğlerini Arapça, bir kısmı Türkçe bir kısmı da Kürtçe sundular. Bu sunumlar ileride kitap haline getirilecek ve kitap haline getirildiğinde, bölge bilim insanları tarafından daha tanınır hale getirilecektir dedi. (DHA)