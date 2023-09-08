Uludere'de Uluslararası Sempozyum Başladı

ŞIRNAK'ın Uludere ilçesinde, ilçenin tarihi ve kültürel değerlerini ortaya çıkarmak için 5 ülkeden 72 akademisyenin katıldığı ve 3 gün sürecek 'Uluslararası Uludere Sempozyumu' başladı.

Şırnak Üniversitesi, Şırnak Valiliği, Uludere, Uzungeçit ve Şenoba belediyeleri ile Şırnak Ticaret ve Sanayi Odası'nın katkılarıyla düzenlenen 'Uluslararası Uludere Sempozyumu', Uludere ilçesindeki Nilüfer Anaokulu konferans salonunda yapılan açılış programıyla başladı. Programa Vali Cevdet Atay, Şırnak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdurrahim Alkış, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Murat Bulut, Uludere Kaymakamı Bekir Yalçın, İl Emniyet Müdürü Cemal Dalman, akademisyenler ve vatandaşlar katıldı. Sempozyum, konuşmaların ardından Uludere Barajı kenarındaki kıl çadırlarda akademisyenler tarafından yapılan sunumlarla devam etti. Toplam 14 oturumdan oluşan ve ilçenin tarih ve kültürel değerlerini ortaya çıkarmak için düzenlenen sempozyum, 3 gün sürecek. Programda konuşan Şırnak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdurrahim Alkış, Bugün Uludere'nin farklı yönlerini ele alacağız. Uludere'nin din, kültür, tarihini, ticaretini anlatan 50'ye yakın tebliğler ile bölgemiz halkını bilgilendireceğiz. Tarih kısmen geçmişte kalmıştır. Ama tarihte yaşanan hadiselerin günümüze de bakan yönleri bulunmaktadır dedi.

'SEMPOZYUM, ULUDERE'NİN TARİHİNE IŞIK TUTACAK'

Şırnak Valisi Cevdet Atay, sempozyumun ilçenin tarihine ışık tutacağını belirterek, Coğrafya kaderdir. Ama biz bu kaderi en iyi şekilde çevirmek için devletimizle, milletimizle elimizden geldiğinin fazlasıyla daha iyi noktalara getirmek için uğraşacağız. Bugün zaten Türkiye'nin gündemi petrol. Türkiye'nin en zengin petrol yatakları bizim bölgede çıktı. Bu da bölge halkı bizim için büyük bir şans. Bu ülkenin ve milletin huzuru ve refahı için kendi bölgemizde yaşayan vatandaşlarımızın daha iyi noktalara gelebilmesi için elimizden gelen tüm gayreti göstereceğiz. Burada bugün kıymetli akademisyen hocalarımızın emekleriyle 3 gün sürecek bu sempozyum buranın tarihine bir ışık tutacak, geleceğine yönelik bir aydınlık olacak diye düşünüyorum. Ben sempozyumun hayırlı olmasını diliyorum, emeği geçen herkesi kutluyorum diye konuştu.

'ARTIK MEMLEKETİMİZİN TAŞI TOPRAĞI ALTIN'

Şırnak Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Osman Geliş ise, bölgenin artık petrol ile anıldığını ifade ederek, Uzun yıllardır maalesef bölgemiz barut ile anılıyordu ama artık petrol ile anılıyor. İl olarak çok şanslıyız. Tarıma, hayvancılığa, fıstığa, seracılığa her türlü işe alt yapımız uygun ama bugün büyüklerimizin dediği gibi balık tutmayı öğretmemiz lazım. Eskiden İstanbul'un taşı toprağı altındı. Ama şimdi memleketimizin taşı toprağı altın. Madencilikte, her türlü konuda zengin. Kömür, petrol. Bunların araştırmasının yapılması ve ülke ekonomisine kazandırmamız lazım. Burada işsiz kalan genç kardeşlerimize iş olanağı sağlamak için bu araştırmaları hayata geçirmemiz lazım. Bölge halkının en büyük isteği olan sınır kapısı isteği var. Yanı başımızda bir pazarın olması hem sanayici hem tüccar olarak çok önemli. Ürettiğimiz şeyin pazar endişesi olmayınca hem üretim hem çalışma şevkimiz artıyor ifadelerini kullandı. (DHA)