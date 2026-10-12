Uludağ'da 12 aylık turizm planları yürürlüğe girdi, 19,25 hektar spor alanı açıldı

Bursa Uludağ'da turizmin 12 aya yayılmasına yönelik düzenlemeleri içeren koruma amaçlı imar planlarının bir aylık askı süresinin ardından yürürlüğe girdiği belirtildi.

Uludağ'ın yerleşim düzeni, mimarisi ve altyapı kalitesi yüksek, doğal peyzajla uyumlu ve dört mevsim kullanılan bir turizm merkezi haline getirilmesi amacıyla yürütülen planlama çalışmalarında yeni bir aşamaya geçildiği açıklandı. Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı olarak 2023 yılında kurulan Uludağ Alan Başkanlığı tarafından üst ölçekli planların onaylanmasının ardından hazırlanan 1/5000 Ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı ile 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı, Uludağ Alan Komisyonu tarafından uygun bulunarak askıya çıkarılmıştı. Askı süresi sona eren planların yürürlüğe girdiği ifade edildi.

Kontrolsüz otopark kullanımına yeni düzen

Plan kapsamında Uludağ'da en çok şikayet konusu kontrolsüz otopark kullanımının önüne geçilmesi amacıyla, trafiği ve kar temizliğini aksatmayacak şekilde otopark alanları konumlandırıldı. Alana kontrollü araç girişini sağlayacak düzenlemeler yapılırken ziyaretçi güvenliği ve konforunun artırılması amacıyla tüm alanda yaya yürüyüşüne imkan sağlayan yaklaşık 4 kilometrelik güvenli yaya yolu aksı oluşturularak kara yolundan ayrıldı. Planda ayrıca kentsel tasarım proje alanları belirlendi. Bu alanlarda Uludağ'ın doğal ve kültürel değerleriyle uyumlu, nitelikli ve bütüncül bir çevre düzenlemesinin hayata geçirilmesi hedeflendi.

Konaklama alanları azaltılarak yeniden düzenlendi

Mevcut konaklama tesis alanları da planla birlikte azaltılarak yeniden düzenlendi. Uludağ'da nitelikli turizme yönelik sosyal donatı alanlarının oluşturulması doğrultusunda sergi, kongre ve konser gibi sosyal aktivitelerin gerçekleştirileceği Kültürel Tesis Alanları planlandı. Misafirlere ekolojik farkındalık ve duyarlılık kazandırılması amacıyla da tematik alanlar oluşturuldu. Plan kapsamında tahliyesi daha önce gerçekleştirilen, toplam 6 bin 100 metrekare büyüklüğündeki iki otel alanı imar planında Kültürel Tesis Alanı olarak tanımlandı ve yıkım süreci tamamlandı. Tahliyesi devam eden 5 bin 700 metrekare büyüklüğündeki bir diğer otel alanı ise yeşil alana dönüştürülerek kamusal kullanıma açıldı.

19,25 hektarlık açık spor alanı oluşturuldu

Uludağ'da turizmin 12 aya yayılması ve yüksek irtifa spor kamplarının geliştirilmesi amacıyla yaklaşık 19,25 hektarlık açık spor alanı oluşturuldu. Bundan sonraki süreçte ise planda tanımlanan kullanımlara ilişkin stratejik eylemleri içeren Uludağ Alan Yönetim Planı çerçevesinde alanın eşgüdümlü yönetiminin sağlanması hedefleniyor. Bu kapsamda çevre temizliği, pist güvenliği ve nitelikli turizm kurallarına ilişkin yönergeler yürürlüğe konulacak. Uludağ'ın ekonomik ve mekansal entegrasyonu güçlendirilerek gelecek kuşaklara aktarılması amaçlanıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı