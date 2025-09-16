Türkiye ve Panama Diplomatik İlişkilerinin 75. Yılı Kutlandı

Türkiye ve Panama diplomatik ilişkilerinin 75. yıl dönümü vesilesiyle başkent Panama'da çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Türkiye'nin Panama Büyükelçiliği ev sahipliğinde düzenlenen etkinliğe, ülkedeki diplomatik misyon şefleri ve Panama'daki yerleşik Türk vatandaşları katıldı.

Etkinlikte konuşan Panama Dışişleri Bakan Vekili Carlos Guevara Mann, iki ülke ilişkilerinin karşılıklı büyükelçiliklerin açılmasıyla büyük ivme kazandığını belirtti.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Carlos Hoyos ve Dışişleri Bakanlığı Latin Amerika İkili İşler Genel Müdürü Büyükelçi Yaprak Balkan da Türkiye ve Panama'nın ekonomik potansiyeline dikkati çekti.

Türkiye'nin Panama Büyükelçisi Armağan İnci Ersoy da kültürel paylaşımların iki ülkeyi yakınlaştırdığını söyledi.

Ersoy, 2023'te Cumhuriyetin 100. yılı kutlamalarında Panama kentinde, Avenida Balboa'da Atatürk Büstü açıldığını, 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinde Panama'nın uluslararası yardım çalışmalarına katıldığını hatırlattı.

İki ülke arasındaki ticaret hacminin 500 milyon doları aştığına vurgu yapan Ersoy, karşılıklı fayda temelinde bunu daha da artıracaklarını ifade etti.

Türkiye-Panama İlişkilerinin 75. Yılı etkinlikleri kapsamında, bir panel organize edildiğini dile getiren Ersoy, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) üyesi bir grup iş insanının da burada iş çevreleriyle çeşitli görüşmeler yaptığını ifade etti.

Kutlamaların son etkinliğinde, Latin Amerika ve Karayipler Parlamentosu Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası yaylı çalgılar dörtlüsü konser verdi.

Konsere, 2025 Türkiye Bursları'nı kazanan Panamalı öğrenciler, 6 Şubat depremlerindeki arama kurtarma çalışmalarına katılan Panamalı ekip, kamu kurumları temsilcileri, kordiplomatik ve Türk vatandaşları yoğun ilgi gösterdi.