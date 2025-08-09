Türk Yıldızları Of'ta Gösteri Uçuşu Gerçekleştirdi

Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi Türk Yıldızları, Trabzon'un Of ilçesinde düzenlediği gösteri uçuşuyla vatandaşları heyecanlandırdı. Uçuşu izleyen vatandaşlar, pilotlara alkışlarla destek verdi.

Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi Türk Yıldızları, Trabzon'un Of ilçesinde gösteri uçuşu gerçekleştirdi.

Vatandaşlar, Türk Yıldızları'nın ilçe semalarında gerçekleştirdiği gösteri uçuşunu sahilden ilgiyle izledi. Bazı vatandaşlar ise cep telefonu kamerasıyla gösteriyi kayda aldı.

Uçuş sırasında zaman zaman vatandaşlara telsiz konuşmalarıyla seslenen pilotlar, ellerinde Türk bayrakları bulunan katılımcılardan alkış aldı.

Of Belediye Başkanı Salim Salih Sarıalioğlu, gösteri uçuşunun ardından yaptığı konuşmada, etkinliğin kendilerini heyecanlandırdığını belirterek, Türk Yıldızları ekibine teşekkür etti.

