Trabzon'da kadınlar ürettikleri ürünlerin tanıtım ve satışını da kendileri yapıyor

Trabzon'da 50 kadının ürettiği el emeği ürünler, Ortahisar Belediyesince oluşturulan çarşıda satışa sunuluyor.

Evde üretim yapan kadınların ürünlerini satışa sunabilecekleri El Sanatları Çarşısı, yaklaşık 6 ay önce Uzun Sokak'taki bir binada hizmete açıldı.

Çarşıda, kadınların ürettiği kıyafet ve takıların yanı sıra tablo, vazo, biblo, kapı süsü, fular ve anahtarlık gibi çeşitli hediyelik eşyalar satışa sunuluyor.

Kadınlar, çarşıda salı ve perşembe günleri evde hazırladıkları yiyeceklerin de satışını yaparak ek gelir elde ediyor.

Ortahisar Belediyesi El Sanatları Çarşısı Yönetim Sorumlusu Özlem Doğan Tuncer, AA muhabirine, evde üreten kadınlara hem sosyal hem ekonomik açıdan katkı sağlamak amacıyla hizmet verdiklerini söyledi.

Tuncer, amaçlarının kadınları desteklemek ve sosyalleşmelerini sağlamak olduğunu belirterek, workshoplar düzenleyerek yeni el sanatlarını öğrenmelerine yardımcı olduklarını ifade etti.

Ev ekonomisine katkı sağlamak isteyen kadınları çarşıya davet eden Tuncer, anahtarlıklardan tablolara kadar 2 binden fazla ürünün satışa sunulduğunu anlattı.

Keçe atölyesinde eğitim veren Zehra Atalay ise kadınlara keçeden tablo, eldiven, şapka ve şal gibi çeşitli ürünler yapmayı öğrettiğini dile getirdi.

Boncuk kullanarak hazırladığı broşları satışa sunan Rukiye Can Ramoğlu da "Hem sosyalleştiriyoruz hem üretiyoruz, ürettiğimizi insanlarla paylaşabiliyoruz." dedi.