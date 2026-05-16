Trabzon'da "Gençlik Festivali" düzenlendi

Trabzon'da, Gençlik Haftası etkinlikleri kapsamında "Gençlik Festivali" organize edildi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı ile Gençlik Haftası etkinlikleri çerçevesinde Ganita mevkisinde düzenlenen festivale vatandaşlar ilgi gösterdi.

"Spor" temalı festivalde, çocuklar ve gençlere yönelik okçuluk, körling, tenis ve voleybol gibi 14 branşta etkinlik gerçekleştirildi.

Festivale, Gençlik ve Spor İl Müdürü Lokman Arıcıoğlu da katıldı.

Gençlik Haftası etkinlikleri, 21 Mayıs'ta Hamamizade İhsan Bey Kültür Merkezi'nde düzenlenecek Trabzon Gençlik Korosu'nun konseriyle sona erecek.