Tepebaşı Belediyesi TSM Korosu 'Sevda Şarkıları' konseri düzenliyor

Tepebaşı Belediyesi Güllerin Sesi Türk Sanat Müziği Korosu, 'Sevda Şarkıları' adlı konser ile Eskişehirli müzikseverler ile buluşacak. Konser, İdil Çeliker'in şefliğinde Zübeyde Hanım Kültür Merkezi'nde, 22 Haziran Perşembe günü saat 20.00'de ücretsiz olarak düzenlenecek. Etkinlikle ilgili bilgi almak isteyen vatandaşlar, 0 (222) 221 22 06 numaralı telefondan yetkililere ulaşabilecek.