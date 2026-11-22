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Erzurum Valisi Aydın Baruş, Taş Mağazaları Koruma, El Sanatları ve Değerli Metalleri Tanıtma ve Yaşatma Derneğini ziyaret etti.

Yakutiye Kaymakamlığı Şehit Sedat Sorgun Aile Destek Merkezi bünyesinde faaliyet gösteren kuyumculuk atölyesindeki eğitim çalışmalarını inceleyen Vali Aydın Baruş, kadın kursiyerler tarafından "Siyah Kehribara Hayat Veren Kadın Eli" projesi kapsamında hazırlanan el emeği ürünleri yakından inceledi.

Başta Oltu Taşı tespih olmak üzere gümüş takı ve aksesuar gibi el sanatları ürünleri hakkında bilgi alan Vali Aydın Baruş, geleneksel el sanatlarının yaşatılması ve kadınların üretime katılarak mesleki becerilerini geliştirmesinin önemini vurguladı.

Dernek Başkanı Hakan Tazegül, ziyaret kapsamında derneğin faaliyetleri ve yürütülen çalışmalar hakkında Vali Aydın Baruş'a bilgi verdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı