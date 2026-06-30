Sivas'ta geleneksel el sanatları tasarım ve üretimle geleceğe taşınıyor

Sivas İl Özel İdaresi tarafından, ORAN Kalkınma Ajansı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) ile Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığının destekleriyle hayata geçirilen Geleneksel El Sanatları Tasarım Merkezi Projesi'nin kapanış sergisi düzenlendi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Gani Özdoğan Konağı'nda gerçekleştirilen programda konuşan Vali Yılmaz Şimşek, geçmişin zengin mirasını geleceğe taşıyan, geleneksel el sanatlarını yeniden canlandıran ve üretimle buluşturan anlamlı bir projenin kapanışı için bir araya geldiklerini belirtti.

Yaklaşık 12 milyon lira bütçeyle hayata geçirilen projenin amacının aynı zamanda kadınların ve gençlerin üretime katılması, istihdamın artırılması ve yerel kalkınmanın desteklenmesi olduğunu kaydeden Şimşek, "Bu doğrultuda geleneksel sanatlarımızı çağın tasarım anlayışıyla buluşturmak ve ortaya çıkan özgün ürünleri ilimizin kültürünü yansıtan, marka değeri yüksek hediyelik eşyalara dönüştürmek arzusunda ve niyetindeyiz. İnşallah bu çalışmalar ve projeler Sivas'ın tanıtımına da katkılar sağlayacak, şehrimizin turizminin gelişmesine ve ilerlemesine değer katacaktır." ifadelerini kullandı.

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Halil İbrahim Yeşilyurt da projenin yalnızca geleneksel el sanatlarının yaşatıldığı bir çalışma olmadığını, aynı zamanda kültürel mirası geleceğe taşıyan, üretimi teşvik eden ve sosyal kalkınmaya katkı sağlayan önemli bir adım olduğunu ifade etti.

Orta Anadolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Yunus Emre Şeker ise projenin anlamlı ve kıymetli bir çalışma olduğunu belirterek, geleneksel el sanatlarının yenilikçi yöntemlerle yaşatılması açısından önemli bir adım atıldığını vurguladı.

Konuşmaların ardından Vali Şimşek ve katılımcılar, yıl boyunca kursiyerler tarafından hazırlanan eserlerin yer aldığı sergiyi gezdi.