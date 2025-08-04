Sındırgı'da Amatör Balıkçılar Kıyasıya Yarıştı

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde, balık tutma yarışmasına katılan amatör balıkçılar, "en çok" ve "en büyük" balığı yakalamak için kıyasıya mücadele etti.

Genç Avcılar ve Atıcılar Kulübü tarafından Çaygören Barajında düzenlenen etkinliğe, Manisa, İzmir, Bursa, Kocaeli, Denizli, Burdur ve Antalya gibi farklı illerden toplam 33 yarışmacı katıldı.

Kamp kurulumu ve kura çekimleriyle başlayan yarışma, "en çok balık" ve "en büyük balık" olmak üzere iki ayrı kategoride yapıldı.

Altı hakemin gözlem yaptığı yarışmada "en çok balık" kategorisinde Hasan Demir, Abdullah Sütaş, Serdar Bayram, "en büyük balık" kategorisinde Serdar Bayram, İbrahim Tülek, Onur Biçer dereceye girdi.

Kulüp Başkanı Furkan Kocabaş, yarışmanın ardından yaptığı açıklamada, birlik ve beraberliğin temsili olan bu yarışmaların devam etmesi için çalışacaklarını belirterek, kendilerine destek veren Sındırgı Belediyesine ve kulüp üyelerine teşekkür etti.