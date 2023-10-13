Siemens Türkiye Opera Yarışması Başvuruları Başlıyor

Siemens Türkiye'nin, ülkedeki genç opera sanatçılarını desteklemek ve dünya sahnelerine taşımak amacıyla çeyrek asırdır sürdürdüğü opera yarışması için başvurular başlıyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Siemens Türkiye Opera Yarışması'na 16-31 Ekim'de www.operayarismasi.com adresi üzerinden başvurular gerçekleştirilebilecek. 19 Kasım'da ise bu yıl ilk kez Atatürk Kültür Merkezi Opera Salonu'nda 100. Yıl Cumhuriyet Operası Konseri düzenlenecek.

Yarışmanın yarı finali 16 Kasım'da, finali ise 17 Kasım'da gerçekleşecek. Bu yılki yarışmanın kazananları, 19 Kasım'da Atatürk Kültür Merkezi Opera Salonu'nda düzenlenecek 100. Yıl Cumhuriyet Operası Konseri'nde, "Siemens Türkiye Senfoni Orkestrası" eşliğinde performanslarını sergileyecek.

Yarışmada ilk 3'e giren genç opera sanatçılarına bu yıl da dünyanın önemli müzik okullarında kariyer fırsatı sunulacak. Yarışmanın birincisi Deutsche Oper am Rhein Dusseldorf Duisburg'da bir temsilde yer almanın yanı sıra 3 bin avro para ödülünün sahibi olacak. İkinci Bologna International Opera Academy 2024 Yaz Programı'nda tam burslu eğitim ve 2 bin avro para ödülü, üçüncü ise 1000 avroluk para ödülü alacak.

Tüm ses kategorilerinden (soprano, mezzo soprano, tenor, bariton, bas) başvuru yapılabilecek yarışmaya, 18-30 yaş arasında ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları katılabilecek.