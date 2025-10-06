Rize’de 62 Yıllık Terzi Emin Karaali 'Yılın Ahisi' Seçildi

Rize'de 62 yıldır mesleğini sürdüren terzi Emin Karaali, "Yılın Ahisi" seçilerek bu kültürün yaşayan temsilcilerinden biri oldu.

İlkokulu bitirdikten sonra kuzeninin yanında çırak olarak mesleğe ilk adımı atan Karaali, kısa süre sonra ağabeyi ile açtıkları iş yerinde çalışmaya başladı.

Bir dönem özel sektörde çalışmasına rağmen terziliği bırakmayan Karaali, emekli olduktan sonra kendi iş yerini açtı.

Aynı yerde 25 yıldır müşterilerine hizmet veren 75 yaşındaki Karaali, çoğunlukla gömlek dikmesine karşın Artvin, Trabzon ve İstanbul'dan elbise siparişi alıyor.

Kentte "Yılın Ahisi" seçilmenin mutluluğunu yaşayan Emin Karaali, AA muhabirine, mesleki tecrübe ve alışkanlık dolayısıyla çoğu zaman mezura kullanmadığını söyledi.

Gençlere mesleğiyle ilgili bilgiler verdiğini dile getiren Karaali, "Gençlere derim ki 'Yavrum bu sanat var ya sanat, araban olur, evin olur, cebin parasız kalmaz, borcun olmaz.' En iyi tarafı da bir ortama girdiğinde 'Buyur usta otur' der sana yer gösterir. Bundan daha iyisini bulamazsın. Ben mesleğime kurban olayım eksikliğini görmedim." diye konuştu.

"Her şey para değil"

Uzun yıllar aynı iş yerinde hizmet vermesinden dolayı müşterileriyle olan diyaloğunun çok iyi olduğunu anlatan Karaali, esnaflık anlayışı ve iş disiplinin kendisi için önemine değindi.

Her sabah 08.00'de iş yerini mutlaka açtığını belirten Karaali, "Müşterim bilir, 'Emin usta namaz vaktinde dükkanda olmaz, camidedir' diye. Tamir günüm cumartesidir, onu da bilirler. Gömleği dikmeden parasını cebime koymam. Her şey para değil. Alacak verecek defterim yoktur. Parayı zorla veren olursa cebime koymam, kumaşın içine koyarım ve dikersem alırım. Belki kumaşın sahibi öldü. O para bana neden kalsın?" ifadelerini kullandı.

Rize'de "Yılın Ahisi" seçilmekten mutluluk duyduğunu dile getiren Karaali, "Ahi dediğin dürüst, temiz esnaf ve sanatkar. Böyle bir şey her adama nasip olur mu? Hiç aklımın ucundan geçmezdi." diye konuştu.