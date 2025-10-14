Özel Gereksinimli Çocuklardan Galatasaray Temalı Sergi

ADANA'da Galatasaray sevgisini tuvallere yansıtan özel gereksinimli çocuklar, 'Melek Kalpler, Sarı Kırmızı Hayaller' adlı sergi açtı.

1905 Galatasaraylı Yönetici ve İş İnsanları Adana Şubesi ile Gönüllü Anneler Topluluğu iş birliğiyle başlatılan 'Melek Kalpler, Sarı Kırmızı Hayaller Projesi' kapsamında özel gereksinimli çocuklar, Galatasaray sevgisini tuvallere yansıttı. Eserler, Adana Arkeoloji Müzesi'nde açılan sergiyle sanatseverlerle buluştu. Serginin açılışına, dernek yöneticileri, özel gereksinimli çocuklar ve aileleri katıldı. Sergide, sarı-kırmızı renklere gönül veren çocuklar, Galatasaray kupalarıyla da hatıra fotoğrafı çektirdi.