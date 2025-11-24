Haberler

Öğretmenler Günü İçin Çiçek Siparişi Yoğunluğu

Öğretmenler Günü İçin Çiçek Siparişi Yoğunluğu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Nevşehir ve Kırşehir'de 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla çiçekçilerde sipariş yoğunluğu yaşanıyor. Çiçek fiyatları 120 TL'den başlarken, çiçekçiler talepleri karşılamak için yoğun çaba harcıyor.

Nevşehir ve Kırşehir'de, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla çiçekçilerde sipariş yoğunluğu yaşanıyor.

Nevşehir'de esnaf, öğretmenlerine çiçek hediye etmek isteyen öğrencilerin siparişlerini yetiştirmek için çaba harcıyor.

Kentteki çiçekçilerde, tek gül 120, çiçek buketi 1000, saksı çiçekleri ise 1200 liradan başlayan fiyatlarla alıcı buluyor.

Çiçekçilerden Tuncay Türkmen, sabah erken saatlerden beri yoğun sipariş aldıklarını söyledi.

Öğretmenler Günü'nün bir güne sığdırılamayacak kadar büyük bir gün olduğunu vurgulayan Türkmen, "Bugün yoğunluk yaşanıyor. Yüzde 20 indirim de yapıyoruz. İşlerimizde yüzde 500 oranında artış var. Elimizden geldiğince taleplere karşılık veriyoruz." diye konuştu.

Mustafa Dizdar da yoğun talebe cevap vermeye çalıştıklarını ifade ederek, "Yoğunluk var. Telefonla sipariş çok geliyor. Son gün sipariş verildiğinden yetiştiremiyoruz. Şehir dışından da siparişler geliyor." diye konuştu.

Kırşehir

Kırşehir'de de çiçekçilerde 24 Kasım Öğretmenler Günü yoğunluğu yaşanıyor.

Genelde iş yerlerine gelen müşterilere satış yapan çiçekçiler, internet ve telefonla gelen siparişlere de yetişmeye çalışıyor.

Çiçekçi Serkan Erel, Öğretmenler Günü için son bir haftadır hazırlık yaptıklarını, belirli bir standart olmamakla birlikte vatandaşların farklı boyutlarda ve çeşitte çiçekleri tercih ettiğini söyledi.

Talebi karşılamaya çalıştıklarını kaydeden Erel, "4 gündür bu yoğunluğu yaşıyoruz. Müşterilerimiz genelde buraya gelip buket yaptırmaya özen gösteriyor. Kasımpatı ve gül daha fazla talep görüyor, saksıda çiçekleri beğenip alanlar da oluyor. Telefonla isteyenlere de gönderiyoruz." dedi.

Kaynak: AA / Ramazan Kösedağ - Kültür Sanat
Cumhurbaşkanı Erdoğan butona bastı, 15 bin öğretmen ataması gerçekleşti

Cumhurbaşkanı Erdoğan butona bastı, binlerce gencin hayali gerçekleşti
Parkta dehşet! 4 çocuk oyuncaklarda elektrik akımına kapıldı

Parkta oynayan 4 çocuk elektrik akımına kapıldı
Erdoğan: Kılıçdaroğlu koyunlarında besledikleri yılanlardan rahatsız olmuş ve isyan etmiş

Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na destek! Bu sözler çok konuşulur
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Erbakan'ın 8 dakikalık konuşması Pakistan'daki konferansa damga vurdu

Erbakan'ın 8 dakikalık konuşması uluslararası konferansa damga vurdu
Milyoner'e ilk dakikadan veda etti! Elendiği soru stüdyoda soğuk duş etkisi yarattı

Yarışmacının ilk soruya verdiği cevapla stüdyo buz kesti
Bir zamanlar Süper Lig'i sallayan kulübe haciz geldi

Bir zamanlar Süper Lig'i sallayan kulübe haciz geldi
Türk Mutfağından Çökertme ve Cağ Kebabı, Dünyanın En İyi Yemekleri Listesinde İlk 10'da

Çökertme ve Cağ Kebabı, Dünyanın En İyi Yemekleri Listesinde İlk 10'da
Erbakan'ın 8 dakikalık konuşması Pakistan'daki konferansa damga vurdu

Erbakan'ın 8 dakikalık konuşması uluslararası konferansa damga vurdu
Koli basili uyarılarını umursamayan kadın telefonu için nehre girdi

Koli basilini umursamadı, telefonu için nehre girdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan komisyonun İmralı kararına ilk yorum

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan komisyonun İmralı kararına ilk yorum
Serdar Ortaç'ın eski eşinden intikam almak için başvurduğu yöntem akılalmaz

Serdar Ortaç'tan akılalmaz intikam! Eski eşini çılgına çevirdi
Düşen C-130 uçağında incelemeler sona erdi

Düşen C-130 uçağı incelemeleri tamamlandı
Bakanlık Türkiye'nin ünlü kozmetik devi için düğmeye bastı! 11 üründe tespit edildi

Bakanlık Türkiye'nin ünlü kozmetik devi için düğmeye bastı
Siirt Üniversitesi'nde bölüm başkanı evinde ölü bulundu

Üniversiteyi yıkan haber! Bölüm başkanı lojmanda ölü bulundu
Erdoğan 'Felaketi yaşıyoruz' demişti, nüfus rakamları haklı çıkardı

Erdoğan "Felaketi yaşıyoruz" demişti, rakamlar haklı çıkardı
Evli çift boğularak can verdi! Yakınlarının feryatları yürekleri dağladı

Evli çift boğularak can verdi! Yakınlarının feryatları yürek dağladı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.