Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Yenikent Kapalı Pazar Yeri ve Kültür Merkezi'nin İnşaatını İnceledi

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, 'Vizyon Projeler' içinde yer alan Yenikent Kapalı Pazar Yeri ve Kültür Merkezi'nin inşaatını inceledi.

Başkan Kurt, ilgili başkan yardımcıları ve birim müdürleri ile birlikte Yenikent'te inşaatı devam eden Kapalı Pazar Yeri ve Kültür Merkezi'ne gitti. Burada çalışmaları inceleyen Başkan Kurt, yetkililerden Yenikent Kapalı Pazar Yeri ve Kültür Merkezi ile ilgili bilgi aldı. Konuyla ilgili açıklama yapan Başkan Kurt, şunları kaydetti:

"Yenikent Pazaryerimizin inşaatı tüm hızıyla devam ediyor. Pazaryerimizi en kısa zamanda vatandaşlarımızın hizmetine açmayı planlıyoruz. Ancak Türkiye'nin içerisinde bulunduğu ekonomik koşullar ve toplumsal ortam bu inşaatın çalışmalarında aksamalara sebep oldu. İşçi ve usta bulmakta zorlanıyoruz. Deprem bölgesinde yapılan inşaatlar nedeniyle şehrimizde ustalar ve işçilerinde o bölgelere gitmiş olduğunu öğrendik. Bu durum pazaryeri inşaatımızın zamanında tamamlanmasına engel olacak bir durum değil."