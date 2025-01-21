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Muğla Valisi İdris Akbıyık, Yılın Kareleri Oylamasına Katıldı

Muğla Valisi İdris Akbıyık, Yılın Kareleri Oylamasına Katıldı
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Muğla Valisi İdris Akbıyık, Anadolu Ajansı'nın 'Yılın Kareleri' oylamasına katılarak çeşitli kategorilerdeki ödüllü fotoğrafları inceledi. Oylamada, Gazze'deki saldırılara dair etkileyici görüntüleri seçerken, doğa, spor ve günlük yaşamdan da dikkat çekici fotoğraflara oy verdi. Akbıyık, tüm fotoğrafların birbirinden güzel olduğunu ve özellikle Gazze'deki olayları yansıtan karelerin kendisini çok etkilediğini belirtti.

Muğla Valisi İdris Akbıyık, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ait ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Vali Akbıyık, AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında 2024 yılı boyunca çektiği, "Roketsan, Lifebox ve Sony" katkılarıyla hazırlanan oylamada yer alan "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor", "Günlük Hayat" ile bu yıla özel eklenen "Özgür Suriye" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

Akbıyık, "Haber" kategorisinde Ali Jadallah'ın İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik düzenlediği saldırılar sırasında Megazi Mülteci Kampı'nda yaralanan bir çocuğun Aksa Şehitleri Hastanesi'ne getirildiği "O Bakış" adlı karesi ile Tahsin Ceylan'ın "Su seviyesi" isimli fotoğrafını seçti.

"Spor" kategorisinde Ahmet İzgi'nin çektiği "Azimle gelen" fotoğrafı oylayan Akbıyık, "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde ise İsmail Kaplan'ın Kars'ın Arpaçay ilçesine bağlı Kuyucuk köyünde bir grup kazın, köyün çiçekli arazilerinde yürüyüş yaptığı "Tek sıra" adlı fotoğrafına oy verdi.

Vali Akbıyık, "Günlük Hayat" kategorisinde ise tercihini, Sayim Harmancı'nın "Oyun peşinde" fotoğrafından yana kullandı.

Oylamanın ardından yaptığı açıklamada, bu yıl da seçim yapmakta zorlandığını aktaran Akbıyık, şöyle konuştu:

"Emeği geçen AA çalışanlarını tebrik ediyorum. Gerçekten fotoğrafların hepsi birbirinden güzel. Gönlüm hepsini seçmek istiyordu. Özellikle Gazze'deki soykırımı, İsrail'in zulmünü anlatan fotoğraflar gerçekten can alıcı ve beni çok etkiledi, bu nedenle onları seçtim. Doğadan, spordan, hayatın içinden çok güzel fotoğraflar. Foto muhabirleri tebrik ediyorum."

Kaynak: AA / Durmuş Genç - Kültür Sanat
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