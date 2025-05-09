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MSB Mehteran Birliği'nden Keyifli Konser

MSB Mehteran Birliği'nden Keyifli Konser
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Malatya'da gerçekleştirilen MSB Mehteran Birliği konserinde, dinleyicilere unutulmaz anlar yaşandı. Etkinliğe katılım gösteren yerel yöneticiler ve vatandaşlar, müziğin keyfini çıkardı.

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB) Mehteran Birliği, vatandaşlara konser verdi.

İnönü Caddesi üzerinde bir alışveriş merkezi önünde düzenlenen etkinliğe Malatya Valisi Seddar Yavuz, 2'nci Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tüm General Erman Kiraz, İl Emniyet Müdürü Arif Çankal, bazı sivil toplum kuruluş temsilcileri, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı. 67 kişiden oluşan MSB Mehteran Birliği, seslendirdiği ezgilerle dinleyicilere keyifli anlar yaşattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kültür Sanat
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