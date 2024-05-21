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MEÜ 27. Kültür ve Spor Şenlikleri'nde KÖFN Konseri

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Mersin Üniversitesi (MEÜ) 27. Kültür ve Spor Şenlikleri kapsamında müzik grubu KÖFN, MEÜ Çiftlikköy kampüsünde konser verdi. Konserde öğrencilerin yoğun ilgisiyle karşılaşan grup, sevilen parçalarını seslendirdi. Konser sonunda MEÜ Rektörü Prof. Dr. Erol Yaşar, sanatçılara çiçek takdim etti.

Mersin Üniversitesinde (MEÜ) 27. Kültür ve Spor Şenlikleri kapsamında müzik grubu "KÖFN" konser verdi.

Mersin Valiliği ile MEÜ işbirliğinde, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri ile 27. Kültür ve Spor Şenlikleri kapsamında müzik grubu "KÖFN"ün MEÜ Çiftlikköy kampüsünde verdiği konsere, çok sayıda öğrenci katıldı.

Sevilen parçalarını seslendiren gruba müzikseverler eşlik etti.

Konserin sonunda MEÜ Rektörü Prof. Dr. Erol Yaşar, sanatçılara çiçek sundu.

Kaynak: AA / Kültür Sanat

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