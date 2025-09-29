Mersin Valisi, Yarım Asırlık Bakkala Plaket Verdi

Mersin Valisi Atilla Toros, Ahilik Haftası kapsamında 50 yıldır bakkal işleten esnafa plaket takdim etti.

Valiliğin açıklamasına göre, Vali Toros, beraberindeki eşi Dudu İrem Toros ile Erdemli ilçesi Harfilli Mahallesi'nde "Garip Dede" olarak bilinen 90 yaşındaki Mehmet Suna'yı iş yerinde ziyaret etti.

Yarım asırlık bakkalın sahibiyle sohbet eden Toros, Ahilik geleneğine olan bağlılığından dolayı Suna'ya plaket verdi.

Toros, yıllar boyunca sürdürdüğü dürüst ticaret anlayışı, toplumsal dayanışmaya sunduğu katkı ve çevresine örnek olması sebebiyle bakkal esnafına teşekkür etti.