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Malatya'da yaklaşık 9 milyon kayısı ağacı sonbahar renkleriyle görsel şölen oluşturdu

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Dünya kuru kayısı üretiminin büyük bölümünün yapıldığı Malatya'da yaklaşık 9 milyon kayısı ağacı sonbahar renkleriyle sarı ve kırmızı tonlara büründü. Kent merkezi ve Hekimhan ilçesindeki bahçeler, 32 farklı kayısı çeşidinin oluşturduğu renk cümbüşüyle doğal stüdyoyu andırıyor.

"Dünya kayısı başkenti" olarak anılan Malatya'da kayısı bahçeleri, sonbaharın renkleriyle ayrı bir güzelliğe büründü.

Dünya kuru kayısı üretiminin büyük bölümünün yapıldığı, "Hasanbey", "Kabaaşı", "Hacıhaliloğlu" ve "Alyanak" gibi farklı irilik ve lezzete sahip 32 çeşitten yaklaşık 9 milyon kayısı ağacının bulunduğu kente sonbahar renkleri hakim oldu.

Kent merkezi ve Hekimhan ilçesinde sarının tonlarına bürünen kayısı bahçeleri, doğal bir stüdyoyu andırıyor.

Yaklaşık 9 milyon kayısı ağacı dört mevsim sunduğu farklı renk tonajlarıyla sonbaharda da görenlerin beğenisini topluyor.

Renk cümbüşüne bürünen kayısı ağaçları sarı ve kırmızı renkleriyle görsel şölen yaşatıyor.

Kaynak: AA
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